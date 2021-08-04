Флоренци может оказаться в "Севилье"
Фото: инстаграм Алессандро Флоренци
Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах футболиста заинтересована "Севилья".
Ранее сообщалось, что Флоренци не входит в планы нового тренера "волков" Жозе Моуринью.
Прошлый сезон Флоренци провел в аренде в ПСЖ. Он провел 36 игр, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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