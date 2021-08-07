Карпин объяснил свое присутствие на матче "Спартака"

Теги спартак москвароссиявалерий карпиннижний новгород

Карпин объяснил свое присутствие на матче "Спартака" Фото: твиттер "Ростова"

Наставник сборной России Валерий Карпин объяснил свое присутствие на игре между "Спартаком" и "Нижним Новгородом".

"Просматривать приехал всех. Есть ли кандидаты в "Нижнем Новгороде"? Все русские - кандидаты. Говорят, что я сделал выбор в пользу Соболева? Не знаю, кто там что говорит", - цитирует Карпина "Чемпионат".

Напомним, что ранее Карпин покинул "Ростов" ради работы в национальной команде.

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