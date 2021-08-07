"Шахтер" проиграл "Александрии" в матче УПЛ
Фото: ФК "Шахтер"
В рамках 3-го тура УПЛ "Шахтер" проиграл "Александрии".
"Шахтер" - "Александрия" 1:2
Голы: Третьяков, 6 - 0:1, Корниенко, 15 - 1:1, Ковалец, 21 - 1:2
"Шахтер": Трубин, Додо, Матвиенко, Витао, Корниенко (Маркос Антонио, 77), Майкон, Степаненко, Марлос (Педриньо, 62), Алан Патрик (Тете, 66), Мудрик (Судаков, 46), Дентиньо (Траоре, 46).
"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Копина (Рыбалка, 75), Ковалец, Демченко, Одарюк (Стецьков, 68), Спинелли (Новиков, 61), Третьяков.
"Рух" - "Верес" 2:1
Голы: Борячук, 6 - 1:0, Климчук, 10 - 2:0, Шестаков, 39 - 2:1
"Днепр-1" - "Мариуполь" 2:1
Голы: Довбик, 15 - 1:0, Назаренко, 30 - 2:0, Вьюнник, 78 - 2:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13