"Шахтер" проиграл "Александрии" в матче УПЛ

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"Шахтер" проиграл "Александрии" в матче УПЛФото: ФК "Шахтер"

В рамках 3-го тура УПЛ "Шахтер" проиграл "Александрии".

"Шахтер" - "Александрия" 1:2

Голы: Третьяков, 6 - 0:1, Корниенко, 15 - 1:1, Ковалец, 21 - 1:2

"Шахтер": Трубин, Додо, Матвиенко, Витао, Корниенко (Маркос Антонио, 77), Майкон, Степаненко, Марлос (Педриньо, 62), Алан Патрик (Тете, 66), Мудрик (Судаков, 46), Дентиньо (Траоре, 46).

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Копина (Рыбалка, 75), Ковалец, Демченко, Одарюк (Стецьков, 68), Спинелли (Новиков, 61), Третьяков.


"Рух" - "Верес" 2:1

Голы: Борячук, 6 - 1:0, Климчук, 10 - 2:0, Шестаков, 39 - 2:1


"Днепр-1" - "Мариуполь" 2:1

Голы: Довбик, 15 - 1:0, Назаренко, 30 - 2:0, Вьюнник, 78 - 2:1

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