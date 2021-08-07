Месси ждет официального предложения от ПСЖ

Фото: инстаграм Месси

Экс-капитан "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в ПСЖ.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, 34-летний аргентинец ждет официального предложения от парижан, чтобы приступить к обсуждению деталей контракта.

Отмечается, что отец футболиста Хорхе Месси пока не отправляется в Париж. Он хочет присутствовать на пресс-конференции сына завтра на "Камп Ноу".

В свою очередь ПСЖ уверен в успехе этой сделки.

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