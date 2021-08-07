Месси ждет официального предложения от ПСЖ
Фото: инстаграм Месси
Экс-капитан "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в ПСЖ.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, 34-летний аргентинец ждет официального предложения от парижан, чтобы приступить к обсуждению деталей контракта.
Отмечается, что отец футболиста Хорхе Месси пока не отправляется в Париж. Он хочет присутствовать на пресс-конференции сына завтра на "Камп Ноу".
В свою очередь ПСЖ уверен в успехе этой сделки.
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|Команда
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|Ренн
|28
|50
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|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
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|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13