Только один игрок забил больше Азмуна с момента его дебюта в РПЛ

Фото: инстаграм Азмуна

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун забил два гола в игре против "Краснодара" (3:2).

Это 81-й и 82-й голы иранца с момента его дебюта в РПЛ в октябре 2013 года. Он забил 82 гола за 196 игр.

Как сообщает Opta, больше голов за этот период забил только Артем Дзюба (97 голов в 207 играх).

Напомним, что до перехода в "Зенит" Азмун играл в "Рубине" и "Ростове".

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