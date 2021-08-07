"Эй, Федун, заткни свою шлюху": фанаты "Спартака" обратились к владельцу клуба

Фото твиттер "СЭ"

Фанаты "Спартака" выразили свое недовольство активностью Заремы Салиховой в соцсетях.

Во время игры против "Нижнего Новгорода" (1:2) фанаты "красно-белых", обращаясь к владельцу клуба Леониду Федуну, скандировали: "Эй, Федун, заткни свою шлюху".

Напомним, что ранее Зарема публиковала переписки с руководителями "Спартака".

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