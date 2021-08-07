Семак высказался о роли Клаудиньо в "Зените"
Фото твиттер Central do RB Bragantino
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о новичке команды Клаудиньо.
"Сколько отдыха получит Клаудиньо? Посмотрим, насколько быстро он сможет адаптироваться. В сборной Бразилии он играл левого хавбека. Он может сыграть и "десятку". В условиях лимита то, что футболист умеет играть на нескольких позициях - огромный плюс. Посмотрим. Клаудиньо нигде не играл, кроме Бразилии. Вопрос адаптации.
Нам нужны качественные футболисты. Есть видение тренерское, однако наше желание - это одно, а возможность клуба - другое. Мы рады любому футболисту, который может нас усилить или заменить ушедших. Мы знаем его сильные качества. Будем надеяться, что Клаудиньо быстро адаптируется", - приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".
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