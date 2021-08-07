ПСЖ начал новый сезон Лиги 1 с победы над "Труа"

Фото: твиттер ПСЖ

В первом туре французской Лиги 1 ПСЖ добыл выездную победу над "Труа".

"Труа" - ПСЖ 1:2

Голы: Эль-Хаджам, 9 - 1:0, Хакими, 19 - 1:1, Икарди, 21 - 1:2

"Труа": Галлон, Жиродон, Азамум, Эль-Хаджам (Бани-Зукру, 87), Коне, Каборе, Шамбос (Балде, 63), Тардье, Куаме, Тузгар (Кухаревич, 80), Рипар.

ПСЖ: Навас, Хакими, Кимпембе, Керер, Диалло, Вейналдум, Дракслер (Эбимбе, 76), Эррера, Данилу Перейра, Икарди, Мбаппе (Сарабия, 90).

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