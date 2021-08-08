Месси устроил прощальный ужин для близких друзей из "Барселоны"

Фото: инстаграм Месси

Нападающий Лионель Месси попрощался с футболистами "Барселоны".

Как сообщает Marca, аргентинец устроил прощальный ужин для близких друзей, в число которых попали Серхио Агуэро, Серхи Бускетс, Жерар Пике и Жорди Альба. Игроки встречались семьями.

Были ли на ужине другие футболисты каталонского клуба неизвестно.

Напомним, что "Барса" не смогла подписать новый контракт с Месси. Игрок близок к переходу в ПСЖ.

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