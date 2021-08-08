"Реал" не исключает, что переход Месси в ПСЖ поможет им с трансфером Мбаппе
Фото: инстаграм Мбаппе
"Реал" следит за ситуацией с переходом Лионеля Месси в ПСЖ.
Как сообщает Marca, "сливочные" считают, что из-за подписания аргентинца ПСЖ вынужден будет продать кого-то из своих игроков, а единственным футболистом, желающим покинуть клуб, является Килиан Мбаппе.
Таким образом, "Реал" ожидает, что ПСЖ сам может предложить купить Мбаппе. Если это не случится, то "Реал" будет ждать следующего лета, чтобы подписать Мбаппе свободным агентом.
Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает следующим летом и игрок отказывается его продлевать.
Читайте также: Стали известны детали контракта Месси с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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