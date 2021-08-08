Месси сегодня отправится в Париж для завершения перехода в ПСЖ

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Месси сегодня отправится в Париж для завершения перехода в ПСЖ Фото: инстаграм Месси

Нападающий Лионель Месси в ближайшее время станет игроком ПСЖ.

Как сообщает L’Équipe, стороны практически уладили последние детали перехода.

Сегодня Месси должен улететь в Париж. Медобследование пройдет сегодня вечером иди в понедельник рано утром. Во вторник должно состояться подписание контракта.

Напомним, что ранее Месси покинул "Барселону". Он находился в структуре клуба с 2000 года.

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