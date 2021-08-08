"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Мартиаля в "Интер", но при одном условии
Фото: инстаграм Мартиаля
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль может продолжить карьеру в "Интере".
Как сообщает Transfer News, "красные дьяволы" готовы опустить игрока в аренду, однако с обязательством выкупа.
Отмечается, что "МЮ" хочет вернуть не менее 50 процентов той суммы, которую они потратили на трансфер Мартиаля. Клуб приобрел француза в 2015 году за 55 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Мартиаля 7 голов и 9 ассистов в 36 играх.
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