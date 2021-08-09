"Лион" интересуется Азмуном

Фото: инстаграм Азмуна

Форвард "Зенита" Сердар Азмун попал в сферу интересов "Лиона".

Как сообщает L’Équipe, на трансфере 26-летнего иранца настаивает тренер "ткачей" Петер Бош.

Отмечается, что Азмун согласен на переход в "Лион", однако французский клуб вряд ли захочет заплатить за игрока требуемые 20 миллионов евро.

В новом сезоне РПЛ Азмун провел три матча, в которых забил 4 гола.

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