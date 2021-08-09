Стало известно, сколько "Рубин" заплатил за Тальби

Теги рубинмонтассар тальби

Стало известно, сколько "Рубин" заплатил за ТальбиФото: инстаграм Тальби

Появились новые детали трансфера защитника Монтассара Тальби в "Рубин".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", трансфер 23-летнего тунисца обошелся "Рубину" в 900 тысяч евро.

Также отмечается, что в борьбе за игрока казанский клуб обошел "Удинезе".

Тальби только этим летом перебрался в "Беневенто" на правах свободного агента.

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