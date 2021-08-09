Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

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Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси Фото: инстаграм Месси

Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца ПСЖ Тамима бин Хамада Аль-Тани, сделал заявление касательно перехода Лионеля Месси.

"Слухи о том, что Месси начал переговоры с другими клубами - неправда. С ПСЖ все улажено на 100%. Ожидается, что Месси прибудет в Париж в течение следующих 72 часов", - написал Аль-Тани в твиттере.

Напомним, что ранее Месси покинул "Барселону" на правах свободного агента. Клуб не смог продлить с ним контракт из-за финансовых проблем.

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