"Вильярреал" продлил контракт с лучшим бомбардиром команды
Фото: сайт "Вильярреала"
"Вильярреал" продлил контракт с нападающим Жераром Морено.
Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение 29-летнего испанца рассчитано до лета 2027 года.
Отметим, что Морено находится в одном голе от того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории "Вильярреала". На данный момент у него и у Джузеппе Росси по 82 гола.
В среду, 11 августа, "Вильярреал" сыграет против "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА.
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