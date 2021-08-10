"Вильярреал" продлил контракт с лучшим бомбардиром команды

Фото: сайт "Вильярреала"

"Вильярреал" продлил контракт с нападающим Жераром Морено.

Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение 29-летнего испанца рассчитано до лета 2027 года.

Отметим, что Морено находится в одном голе от того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории "Вильярреала". На данный момент у него и у Джузеппе Росси по 82 гола.

В среду, 11 августа, "Вильярреал" сыграет против "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА.

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