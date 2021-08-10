"Спартак" обратился к болельщикам перед игрой с "Бенфикой"

Фото: твиттер "Спартака"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала обращение к болельщикам команды перед ответной игрой против "Бенфики".

"Мы благодарим болельщиков нашего клуба за поддержку команды как на домашних, так и на выездных матчах.

Напоминаем, что УЕФА официально закрыла гостевые секторы на всех играх квалификационного этапа и плей-офф еврокубковых турниров. Власти Португалии разрешили лиссабонской "Бенфике" допустить на стадион до 20 тысяч зрителей на предстоящую игру со "Спартаком". Билеты будут доступны только для болельщиков, имеющих абонементы сезона-2019/2020 на игры португальской команды, сертификаты о вакцинации EC Digital Covid либо отрицательные тесты RT-PCR или TRAg. При этом все билеты будут персонализированными, с указанием имени владельца и номера паспорта.

В случае, если у вас нет билета на выездной матч с "Бенфикой", клуб убедительно просит воздержаться от приезда к стадиону в день игры во избежание возможных инцидентов с местными органами правоохранительного порядка", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что ответный матч с "Бенфикой" пройдет 10 августа в 22:00 (мск).

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