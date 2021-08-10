"Спартак" обратился к болельщикам перед игрой с "Бенфикой"
Фото: твиттер "Спартака"
Пресс-служба "Спартака" опубликовала обращение к болельщикам команды перед ответной игрой против "Бенфики".
"Мы благодарим болельщиков нашего клуба за поддержку команды как на домашних, так и на выездных матчах.
Напоминаем, что УЕФА официально закрыла гостевые секторы на всех играх квалификационного этапа и плей-офф еврокубковых турниров. Власти Португалии разрешили лиссабонской "Бенфике" допустить на стадион до 20 тысяч зрителей на предстоящую игру со "Спартаком". Билеты будут доступны только для болельщиков, имеющих абонементы сезона-2019/2020 на игры португальской команды, сертификаты о вакцинации EC Digital Covid либо отрицательные тесты RT-PCR или TRAg. При этом все билеты будут персонализированными, с указанием имени владельца и номера паспорта.
В случае, если у вас нет билета на выездной матч с "Бенфикой", клуб убедительно просит воздержаться от приезда к стадиону в день игры во избежание возможных инцидентов с местными органами правоохранительного порядка", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что ответный матч с "Бенфикой" пройдет 10 августа в 22:00 (мск).
Читайте также: Мозес и Промес не помогут "Спартаку" в матче с "Бенфикой". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Интер" расторг контракт с Наингголаном
-
1
Стало известно, когда пройдет первая пресс-конференция Месси в качестве игрока ПСЖ
-
Линекер высказался о переходе Месси в ПСЖ
-
Директор "Динамо" высказался о Захаряне
-
Официально: Месси - футболист ПСЖ (видео)
-
"Кадис" арендовал игрока "Реала"
-
Официально: Шалимов - главный тренер "Урала"
-
1
"Атлетико" предпринимал попытки подписать Месси
-
Ренату Санчеш заинтересовал два топ-клуба
-
Хавьер Тебас прокомментировал иск "Реала" против него
-
"Айнтрахт" объявил о подписании норвежского таланта из "Милана"
-
Официально: "Реал Мадрид" подаст в суд на Ла Лигу
-
"Реал Мадрид" готов действовать по трансферу Мбаппе
-
Отец Месси подтвердил переход игрока в ПСЖ
-
Ибрагимович пропустит старт сезона в Серии А
-
"Урал" близок к смене главного тренера
-
СМИ узнали размер зарплаты Месси в ПСЖ
-
"Айнтрахт" взял в аренду вингера "Милана"
-
ЦСКА огласил точный диагноз Заболотного
-
Надаль прокомментировал уход Месси из "Барселоны"