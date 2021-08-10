Месси возьмет в ПСЖ номер, под которым дебютировал за "Барселону"

Фото: твиттер "Барселоны"

Форвард Лионель Месси, вероятно, будет играть в ПСЖ под 30-м номером, сообщает Marca.

Стоит отметить, что под этим номером аргентинец в свое время дебютировал за "Барселону".

30-й номер в Лиге 1 обычно зарезервирован для голкиперов, однако из-за статуса Месси лига может пойти на уступки.

Ранее сообщалось, что Неймар готов отдать Месси 10-й номер, однако тот отказался.

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