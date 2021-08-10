Месси возьмет в ПСЖ номер, под которым дебютировал за "Барселону"

Теги псжлионель мессибарселона

Месси возьмет в ПСЖ номер, под которым дебютировал за "Барселону" Фото: твиттер "Барселоны"

Форвард Лионель Месси, вероятно, будет играть в ПСЖ под 30-м номером, сообщает Marca.

Стоит отметить, что под этим номером аргентинец в свое время дебютировал за "Барселону".

30-й номер в Лиге 1 обычно зарезервирован для голкиперов, однако из-за статуса Месси лига может пойти на уступки.

Ранее сообщалось, что Неймар готов отдать Месси 10-й номер, однако тот отказался.

Читайте также: Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, когда пройдет первая пресс-конференция Месси в качестве игрока ПСЖ

Стало известно, когда пройдет первая пресс-конференция Месси в качестве игрока ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов