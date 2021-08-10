ЦСКА дозаявил Фукса на сезон РПЛ

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ЦСКА дозаявил Фукса на сезон РПЛФото: инстаграм Фукса

ЦСКА дозаявил защитника Бруно Фукса на новый сезон РПЛ.

22-летний футболист стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии, не приняв участия ни в одной игре в Токио.

Отмечается, что Адольфо Гайч, который также участвовал в Олимпиаде-2020 в составе сборной Аргентины, пока не внесен в заявку команды.

ЦСКА подписал Фукса летом 2020 года. С тех пор он провел за клуб всего один матч.

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