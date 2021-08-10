Месси прошел медобследование в ПСЖ

Фото: инстаграм Месси

Нападающий Лионель Месси завершает свой переход в ПСЖ.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 34-летний аргентинец успешно прошел медобследование в новом клубе.

Напомним, что завтра пройдет первая пресс-конференция Месси в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Месси подпишет с ПСЖ контракт по схеме "2+1". Его зарплата составит 35 миллионов евро за сезон.

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