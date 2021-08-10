Эриксен ведет переговоры с "Аяксом"

Теги аякскристиан эриксенинтер милан

Эриксен ведет переговоры с "Аяксом" Фото: инстаграм Эриксена

Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в "Аяксе".

По сведениям Football Italia, 29-летний датчанин рассматривает вариант с возвращением в амстердамский клуб, так как ему запрещают выступать в Серии А.

Напомним, что во время матча Евро-2020 Эриксен пережил остановку сердца. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор, а в Серии А футболистам запрещено играть с кардиостимуляторами.

Эриксен начинал свою профессиональную карьеру в "Аяксе". Он выступал за клуб с 2010 по 2013 год.

Читайте также: Стало известно, когда Эриксен планирует вернуться на поле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Впервые за 13 лет у России будет только один представитель в групповом этапе ЛЧ

Впервые за 13 лет у России будет только один представитель в групповом этапе ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов