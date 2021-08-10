Эриксен ведет переговоры с "Аяксом"

Фото: инстаграм Эриксена

Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в "Аяксе".

По сведениям Football Italia, 29-летний датчанин рассматривает вариант с возвращением в амстердамский клуб, так как ему запрещают выступать в Серии А.

Напомним, что во время матча Евро-2020 Эриксен пережил остановку сердца. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор, а в Серии А футболистам запрещено играть с кардиостимуляторами.

Эриксен начинал свою профессиональную карьеру в "Аяксе". Он выступал за клуб с 2010 по 2013 год.

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