Эриксен ведет переговоры с "Аяксом"
Фото: инстаграм Эриксена
Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в "Аяксе".
По сведениям Football Italia, 29-летний датчанин рассматривает вариант с возвращением в амстердамский клуб, так как ему запрещают выступать в Серии А.
Напомним, что во время матча Евро-2020 Эриксен пережил остановку сердца. Ему установили кардиовертер-дефибриллятор, а в Серии А футболистам запрещено играть с кардиостимуляторами.
Эриксен начинал свою профессиональную карьеру в "Аяксе". Он выступал за клуб с 2010 по 2013 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23