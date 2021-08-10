Рамос не поможет ПСЖ на старте сезона

Фото сайт ПСЖ

Новичок ПСЖ Серхио Рамос все еще не восстановился от повреждения ноги.

По сведениям Culture PSG, 35-летний испанец, вероятно, пропустит еще около двух месяцев.

Ранее Рамос приступил к тренировкам на поле, но пока занимается индивидуально.

Напомним, что Рамос перебрался в ПСЖ этим летом на правах свободного агента.

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