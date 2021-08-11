Урунов близок к возвращению в "Уфу"

Фото: твиттер "Фратрия"

Хавбек "Спартака" Остон Урунов может вернуться в "Уфу".

Как сообщает "Чемпионат", 20-летний футболист должен перейти в "Уфу" на правах аренды. Переговоры находятся в заключительной стадии.

Напомним, что "Спартак" приобрел Урунова у "Уфы" летом 2020 года. Вторую половину прошлого сезона игрок провел в аренде в "Уфе".

Всего в прошлом сезоне Урунов провел 19 игр и отметился одним голом.

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