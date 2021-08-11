"Зенит" по-прежнему заинтересован в Белотти

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"Зенит" по-прежнему заинтересован в Белотти Фото: инстаграм Белотти

Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти ответил на вопрос о переговорах с "Зенитом" касательно трансфера нападающего Андреа Белотти.

"Я не могу комментировать информацию о любых переговорах. Могу лишь сказать, что контакты между клубами не прекращались", - приводит слова Ваньяти Sport24.

Ранее сообщалось, что "Зенит" договорился о трансфере итальянца за 30 миллионов евро.

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