Сын Симеоне отреагировал на предложение "Зенита"

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Нападающий "Кальяри" Джованни Симеоне не заинтересован в переходе в "Зенит".

Как сообщает Sky Sports, 26-летний аргентинец не намерен переезжать в Россию, так как хочет продолжить карьеру в одном из топ-5 европейских лиг.

Контракт Симеоне с клубом рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету игрока 6 голов и 2 ассиста в 33 играх.

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