"Челси" в серии пенальти одолел "Вильярреал" и выиграл Суперкубок УЕФА

Фото: твиттер "Челси"

В матче за Суперкубок УЕФА "Челси" в серии послематчевых пенальти был сильнее "Вильярреала".

Для лондонского клуба это вторая победа в рамках турнира.

"Челси" Англия - "Вильярреал" Испания 1:1, по пенальти - 6:5

Голы: Зиеш, 27 - 1:0, Жерар Морено, 73 - 1:1

"Челси": Менди (Аррисабалага, 119), Алонсо, Зума (Кристенсен, 66), Рюдигер, Чалоба, Зиеш (Пулишич, 43), Канте (Жоржиньо, 65), Хавертц, Ковачич, Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 82), Вернер (Маунт, 65).

"Вильярреал": Асенхо, Альберто Морено (Морланес, 85), Фойт, Альбиоль, Педраса (Эступиньян, 58), Тригерос (Мойсес Гомес, 71), Капу (Марио Гаспар, 70), Пино (Манди, 90), Пау Торрес, Диа (Раба, 86), Жерар Морено.

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