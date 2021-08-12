"Челси" в серии пенальти одолел "Вильярреал" и выиграл Суперкубок УЕФА
Фото: твиттер "Челси"
В матче за Суперкубок УЕФА "Челси" в серии послематчевых пенальти был сильнее "Вильярреала".
Для лондонского клуба это вторая победа в рамках турнира.
"Челси" Англия - "Вильярреал" Испания 1:1, по пенальти - 6:5
Голы: Зиеш, 27 - 1:0, Жерар Морено, 73 - 1:1
"Челси": Менди (Аррисабалага, 119), Алонсо, Зума (Кристенсен, 66), Рюдигер, Чалоба, Зиеш (Пулишич, 43), Канте (Жоржиньо, 65), Хавертц, Ковачич, Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 82), Вернер (Маунт, 65).
"Вильярреал": Асенхо, Альберто Морено (Морланес, 85), Фойт, Альбиоль, Педраса (Эступиньян, 58), Тригерос (Мойсес Гомес, 71), Капу (Марио Гаспар, 70), Пино (Манди, 90), Пау Торрес, Диа (Раба, 86), Жерар Морено.
Читайте также: Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Эмери подвёл итоги проигранного матча за Суперкубок УЕФА
-
Батшуайи близок к уходу из "Челси"
-
1
Сетьен: "Я был шокирован, когда пришёл в "Барселону"
-
Жоржиньо и Эмерсон стали авторами уникального достижения
-
"Интер" готовит конкретное предложение по Думфрису
-
Рамос предложил Месси и его семье пожить у него
-
Тухель прокомментировал победу "Челси" в Суперкубке УЕФА
-
Главные новости дня: 11 августа
-
1
"Барселона" рассчитывает зарегистрировать Депая до старта Ла Лиги
-
"Интер" нацелился на лучшего бомбардира "Наполи"
-
2
"Барселона" должна выплатить Месси бонус за лояльность
-
1
Федун участвует в поиске нового спортивного директора для "Спартака"
-
2
Месси - самый высокооплачиваемый футболист в истории Лиги 1
-
1
"Челси" в серии пенальти одолел "Вильярреал" и выиграл Суперкубок УЕФА
-
"Зенит" отказался от подписания голкипера сборной Беларуси
-
"Лион" близок к трансферу Шакири
-
КДК РФС признал удаление голкипера "Ахмата" в матче с "Рубином" ошибочным
-
Сын Симеоне отреагировал на предложение "Зенита"
-
Месси хочет сыграть в ближайшем матче ПСЖ
-
1
"Фенербахче" ответил на предложение "Спартака" по Пелкасу