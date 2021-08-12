Федун участвует в поиске нового спортивного директора для "Спартака"

1 Теги спартак москвалеонид федун

Федун участвует в поиске нового спортивного директора для "Спартака" Фото: твиттер RuNews24.ru

"Спартак" занимается поиском нового спортивного директора.

Как сообщает журналист Вячеслав Короткин, в поисках активное участие принимает владелец клуба Леонид Федун. Он проводит встречи и консультации.

Отмечается, что "Спартак" хочет найти спортивного директора до закрытия трансферного окна, чтобы успеть подписать новых игроков.

Ранее сообщалось, что "Спартак" выбирает из иностранных менеджеров.

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