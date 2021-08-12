"Интер" нацелился на лучшего бомбардира "Наполи"

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"Интер" нацелился на лучшего бомбардира "Наполи" Фото: инстаграм Лоренцо Инсинье

"Интер" ищет нового нападающего на замену Ромелу Лукаку, который близок к уходу в "Челси".

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, в шорт-лист "нерадзурри" попал Лоренцо Инсинье из "Наполи".

Стоит отметить, что контракт капитана "Наполи" истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 48 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Инсинье 19 голов и 11 ассистов в 48 играх.

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