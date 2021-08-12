"Барселона" рассчитывает зарегистрировать Депая до старта Ла Лиги

Фото: инстаграм "Барселоны"

"Барселона" работает над регистрацией нападающего Мемфиса Депая в качестве футболиста команды.

Как сообщает Diario Sport, руководство каталонцев рассчитывает уладить этот вопрос до старта Ла Лиги. Клуб хочет, чтобы голландец принял участие в игре 1-го тура против "Реал Сосьедада", который пройдет 15 августа.

В "Барсе" уверены, что регистрация возможна даже, если никто не покинет команду в ближайшее время. Отмечается, что Депай относится к ситуации с пониманием.

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