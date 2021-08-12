Главные новости дня: 11 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 11 августа.
"Челси" в серии пенальти одолел "Вильярреал" и выиграл Суперкубок УЕФА.
Определилось место проведения матча Россия - Мальта.
Стефан Савич продлил контракт с "Атлетико".
Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист в истории Лиги 1.
"Спартак" ищет иностранного спортивного директора.
"Барселона" рассчитывает зарегистрировать Мемфиса Депая до старта Ла Лиги.
Килиан Мбаппе не хочет оставаться в ПСЖ, несмотря на приход Месси.
В "Баварии" исключили возвращение Франка Рибери.
"Спартак" и "Зенит" обменялись колкостями в твиттере.
"Реал Мадрид" остается самой популярной командой в Испании.
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Сетьен: "Я был шокирован, когда пришёл в "Барселону"
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Жоржиньо и Эмерсон стали авторами уникального достижения
-
"Интер" готовит конкретное предложение по Думфрису
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Рамос предложил Месси и его семье пожить у него
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Тухель прокомментировал победу "Челси" в Суперкубке УЕФА
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Главные новости дня: 11 августа
-
1
"Барселона" рассчитывает зарегистрировать Депая до старта Ла Лиги
-
"Интер" нацелился на лучшего бомбардира "Наполи"
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2
"Барселона" должна выплатить Месси бонус за лояльность
-
1
Федун участвует в поиске нового спортивного директора для "Спартака"
-
2
Месси - самый высокооплачиваемый футболист в истории Лиги 1
-
1
"Челси" в серии пенальти одолел "Вильярреал" и выиграл Суперкубок УЕФА
-
"Зенит" отказался от подписания голкипера сборной Беларуси
-
"Лион" близок к трансферу Шакири
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КДК РФС признал удаление голкипера "Ахмата" в матче с "Рубином" ошибочным
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Сын Симеоне отреагировал на предложение "Зенита"
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Месси хочет сыграть в ближайшем матче ПСЖ
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1
"Фенербахче" ответил на предложение "Спартака" по Пелкасу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18