Главные новости дня: 11 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 11 августа.

"Челси" в серии пенальти одолел "Вильярреал" и выиграл Суперкубок УЕФА.

Определилось место проведения матча Россия - Мальта.

Стефан Савич продлил контракт с "Атлетико".

Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист в истории Лиги 1.

"Спартак" ищет иностранного спортивного директора.

"Барселона" рассчитывает зарегистрировать Мемфиса Депая до старта Ла Лиги.

Килиан Мбаппе не хочет оставаться в ПСЖ, несмотря на приход Месси.

В "Баварии" исключили возвращение Франка Рибери.

"Спартак" и "Зенит" обменялись колкостями в твиттере.

"Реал Мадрид" остается самой популярной командой в Испании.

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