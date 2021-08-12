Главные новости дня: 11 августа

Теги челсивильярреаллионель мессироссияспартак москвакилиан мбаппе

Главные новости дня: 11 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 11 августа.

"Челси" в серии пенальти одолел "Вильярреал" и выиграл Суперкубок УЕФА.

Определилось место проведения матча Россия - Мальта.

Стефан Савич продлил контракт с "Атлетико".

Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист в истории Лиги 1.

"Спартак" ищет иностранного спортивного директора.

"Барселона" рассчитывает зарегистрировать Мемфиса Депая до старта Ла Лиги.

Килиан Мбаппе не хочет оставаться в ПСЖ, несмотря на приход Месси.

В "Баварии" исключили возвращение Франка Рибери.

"Спартак" и "Зенит" обменялись колкостями в твиттере.

"Реал Мадрид" остается самой популярной командой в Испании.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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