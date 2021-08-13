РПЛ изменила расписание 5-го и 6-го туров

РПЛ опубликовала измененное расписание игр 5-го и 6-го туров.

Напомним, что 6-й тур был перенесен из-за подготовки сборной России к сентябрьским играм отбора ЧМ-2022.

5-й тур

21 августа (суббота)

16:00 "Уфа" - "Зенит"

16:00 "Арсенал" - "Спартак"

18:00 ЦСКА - "Ахмат"

18:00 "Урал" - "Динамо"

20:00 "Крылья Советов" - "Сочи"

22 августа (воскресенье)

16:00 "Локомотив" - "Краснодар"

18:00 "Нижний Новгород" - "Ростов"

20:00 "Химки" - "Рубин"

6-й тур

26 августа (четверг)

16:30 "Уфа" - "Крылья Советов"

18:30 "Спартак" - "Сочи"

20:30 "Ахмат" - "Арсенал"

20:45 "Зенит" - ЦСКА

27 августа (пятница)

16:30 "Урал" - "Ростов"

18:30 "Химки" - "Нижний Новгород"

19:00 "Динамо" - "Локомотив"

20:30 "Краснодар" - "Рубин"

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