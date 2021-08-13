РПЛ изменила расписание 5-го и 6-го туров
РПЛ опубликовала измененное расписание игр 5-го и 6-го туров.
Напомним, что 6-й тур был перенесен из-за подготовки сборной России к сентябрьским играм отбора ЧМ-2022.
5-й тур
21 августа (суббота)
16:00 "Уфа" - "Зенит"
16:00 "Арсенал" - "Спартак"
18:00 ЦСКА - "Ахмат"
18:00 "Урал" - "Динамо"
20:00 "Крылья Советов" - "Сочи"
22 августа (воскресенье)
16:00 "Локомотив" - "Краснодар"
18:00 "Нижний Новгород" - "Ростов"
20:00 "Химки" - "Рубин"
6-й тур
26 августа (четверг)
16:30 "Уфа" - "Крылья Советов"
18:30 "Спартак" - "Сочи"
20:30 "Ахмат" - "Арсенал"
20:45 "Зенит" - ЦСКА
27 августа (пятница)
16:30 "Урал" - "Ростов"
18:30 "Химки" - "Нижний Новгород"
19:00 "Динамо" - "Локомотив"
20:30 "Краснодар" - "Рубин"
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