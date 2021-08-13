"Севилья" подписала трансферную цель "Спартака"

Фото: твиттер "Севильи"

Защитник "Ривер Плейта" и сборной Аргентины Гонсало Монтиэль стал игроком "Севильи".

Как сообщает сайт клуба, 24-летний аргентинец поставил подпись под контрактом до 2026 года. Стоимость сделки оценивается в 11 миллионов евро.

Стоит отметить, что интерес к игроку проявлял "Спартак". Инициатором трансфера выступал экс-спортивный директор клуба Дмитрий Попов. Однако он не получил одобрения владельца клуба Леонида Федуна. Из-за этого Попов покинул клуб.

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