"Севилья" подписала трансферную цель "Спартака"
Фото: твиттер "Севильи"
Защитник "Ривер Плейта" и сборной Аргентины Гонсало Монтиэль стал игроком "Севильи".
Как сообщает сайт клуба, 24-летний аргентинец поставил подпись под контрактом до 2026 года. Стоимость сделки оценивается в 11 миллионов евро.
Стоит отметить, что интерес к игроку проявлял "Спартак". Инициатором трансфера выступал экс-спортивный директор клуба Дмитрий Попов. Однако он не получил одобрения владельца клуба Леонида Федуна. Из-за этого Попов покинул клуб.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
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|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
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|20
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|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14