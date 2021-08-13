Новичок "Зенита" Клаудиньо получил дебютный вызов в сборную Бразилии
Фото твиттер "Зенита"
Сборная Бразилии назвала заявку на сентябрьские игры отбора ЧМ-2022.
Отметим, что дебютный вызов в сборную получил новичок "Зенита" Клаудиньо. Ранее он стал олимпийским чемпионом.
Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Уэвертон ("Палмейрас");
Защитники: Дани Алвес ("Сан-Паулу"), Данило, Алекс Сандро (оба - "Ювентус"), Гильерме Арана ("Атлетико Минейро"), Эдер Милитао ("Реал"), Маркиньос (ПСЖ), Тиаго Силва ("Челси"), Лукас Вериссимо ("Бенфика");
Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Фред ("Манчестер Юнайтед"), Бруно Гимараэс, Лукас Пакета (оба - "Лион"), Клаудиньо ("Зенит");
Нападающие: Матеус Кунья ("Герта"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэл Барбоза ("Фламенго"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон ("Эвертон"), Рафинья ("Лидс").
2 сентября сборная Бразилии встретится с Чили, 7 сентября - с Перу.
Читайте также: Клаудиньо - новый игрок "Зенита". | http://soccernews.ru
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