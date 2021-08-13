"Шахтер" обыграл "Металлист 1925" в матче УПЛ
Фото: ФК "Шахтер"
В стартовом матче 4-го тура УПЛ "Шахтер" одержал победу над "Металлистом 1925".
Благодаря победе "горняки" поднялись на третье место и сравнялись по очкам с "Динамо" и "Десной", однако эти два клуба имеют игру в запасе.
"Шахтер" - "Металлист 1925" 2:0
Голы: Степаненко, 49 - 1:0, Траоре, 80 - 2:0
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Матвиенко, 46), Майкон (Маркос Антонио, 53), Степаненко, Тете (Марлос, 68), Судаков (Алан Патрик, 46), Соломон, Траоре (Сикан, 83).
"Металлист 1925": Сидоренко, Ременюк, Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня, Голодюк (Задерака, 82), Габелок, Протасов (Дмитренко, 81), Фабиньо (Марлисон, 82), Батюшин (Кравченко, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13