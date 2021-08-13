"Шахтер" обыграл "Металлист 1925" в матче УПЛ

Фото: ФК "Шахтер"

В стартовом матче 4-го тура УПЛ "Шахтер" одержал победу над "Металлистом 1925".

Благодаря победе "горняки" поднялись на третье место и сравнялись по очкам с "Динамо" и "Десной", однако эти два клуба имеют игру в запасе.

"Шахтер" - "Металлист 1925" 2:0

Голы: Степаненко, 49 - 1:0, Траоре, 80 - 2:0

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Матвиенко, 46), Майкон (Маркос Антонио, 53), Степаненко, Тете (Марлос, 68), Судаков (Алан Патрик, 46), Соломон, Траоре (Сикан, 83).

"Металлист 1925": Сидоренко, Ременюк, Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня, Голодюк (Задерака, 82), Габелок, Протасов (Дмитренко, 81), Фабиньо (Марлисон, 82), Батюшин (Кравченко, 86).

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