Экс-президент "Барселоны" Бартомеу раскритиковал Лапорту

Фото твиттер Жоана Лапорты

Экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу раскритиковал своего преемника Жоана Лапорту.

Как сообщает Diario Sport, Бартомеу отправил открытое письмо из 10 пунктов.

В письме говорится, что этим летом футболисты команды должны были пойти на сокращение зарплаты на 20%, но новое руководство не предприняло никаких мер в этом вопросе.

Кроме того, Бартомеу назвал несколько компаний, которые через банк Goldman Sachs обращались к новому руководству "Барсы" касательно возможного сотрудничества. Бартомеу уверен, что эти сделки могли помочь клубу инвестировать дополнительно 220 миллионов евро.

Бартомеу считает, что благодаря этим инвестициям и снижению зарплат на 20% "Барса" уложилась бы в потолок зарплат Ла Лиги и смогла бы регистрировать новичков. Также клуб благодаря доходу в размере 270 миллионов евро от сделки лиги с CVC мог бы полностью нейтрализовать падение доходов, связанное с пандемией.

Также Бартомеу поднял вопрос прекращения судебного разбирательства с Неймаром. Он призывает новое руководство как можно скорее обнародовать результаты аудита и проверок возможных нарушений в работе руководства Бартомеу, в которых его ранее обвиняли медиа и новые боссы "Барсы".

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