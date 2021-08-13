Экс-президент "Барселоны" Бартомеу раскритиковал Лапорту

1 Теги барселонажозеп мария бартомеужоан лапортанеймар

Экс-президент "Барселоны" Бартомеу раскритиковал Лапорту Фото твиттер Жоана Лапорты

Экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу раскритиковал своего преемника Жоана Лапорту.

Как сообщает Diario Sport, Бартомеу отправил открытое письмо из 10 пунктов.

В письме говорится, что этим летом футболисты команды должны были пойти на сокращение зарплаты на 20%, но новое руководство не предприняло никаких мер в этом вопросе.

Кроме того, Бартомеу назвал несколько компаний, которые через банк Goldman Sachs обращались к новому руководству "Барсы" касательно возможного сотрудничества. Бартомеу уверен, что эти сделки могли помочь клубу инвестировать дополнительно 220 миллионов евро.

Бартомеу считает, что благодаря этим инвестициям и снижению зарплат на 20% "Барса" уложилась бы в потолок зарплат Ла Лиги и смогла бы регистрировать новичков. Также клуб благодаря доходу в размере 270 миллионов евро от сделки лиги с CVC мог бы полностью нейтрализовать падение доходов, связанное с пандемией.

Также Бартомеу поднял вопрос прекращения судебного разбирательства с Неймаром. Он призывает новое руководство как можно скорее обнародовать результаты аудита и проверок возможных нарушений в работе руководства Бартомеу, в которых его ранее обвиняли медиа и новые боссы "Барсы".

Читайте также: Тебас: "Лапорте пришлось выбирать между Месси и проектом Суперлиги, он выбрал последнее". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Бартомеу стал жертвой чудовищного преступления со стороны Лео и его прихвостней!Гнум покупал друзей в клуб , выписывал себе и им невероятные суммы в контрактах ,менял вице-президентов как перчатки,позже через знакомых журнашлюх,организовал и профинансировал медийную и бот-атаку на Бартомеу!Про сливы в ЛЧ и говорить неохота ... Привёл после этого всего любимую жену Лапорту и провернул очередную аферу , трусливо сбежав в ПСЖ и предав БЧК!Мда ... Alles Paris!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда"

Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов