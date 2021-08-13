Стали известны детали контракта Наингголана с "Антверпеном"
Фото инстаграм radjanainggolan.4
Хавбек Раджа Наингголан вскоре станет игроком бельгийского "Антверпена".
Как сообщает журналист Николо Скира, 33-летний игрок подпишет с клубом контракт до 2023 года с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.
Напомним, что Наингголан присоединится к "Антверпену" в качестве свободного агента.
С 2018 по 2021 год футболист защищал цвета "Интера".
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|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
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|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
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|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
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|12
|Сент-Трюйден
|29
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|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20