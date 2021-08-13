Стали известны детали контракта Наингголана с "Антверпеном"

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Стали известны детали контракта Наингголана с "Антверпеном" Фото инстаграм radjanainggolan.4

Хавбек Раджа Наингголан вскоре станет игроком бельгийского "Антверпена".

Как сообщает журналист Николо Скира, 33-летний игрок подпишет с клубом контракт до 2023 года с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Наингголан присоединится к "Антверпену" в качестве свободного агента.

С 2018 по 2021 год футболист защищал цвета "Интера".

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