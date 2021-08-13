Кафельников недоволен зарплатой Соболева по новому контракту со "Спартаком"
Фото инстаграм Александра Соболева
Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался о зарплате нападающего Александра Соболева.
Напомним, что ранее Соболев подписал новый контракт с клубом, по которому его зарплата составит 2 миллиона евро за сезон.
"Соболеву дали очень большую зарплату. За то, как он играет, он максимум должен получать 200-250 тысяч евро в год", - приводит слова Кафельникова "Спорт-Экспресс".
В новом сезоне Соболев забил один гол с пенальти в пяти матчах.
Читайте также: "Спартак" объявил о продлении контракта с Соболевым. | http://soccernews.ru
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