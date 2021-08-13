Кафельников недоволен зарплатой Соболева по новому контракту со "Спартаком"

Теги спартак москваалександр соболевевгений кафельников

Кафельников недоволен зарплатой Соболева по новому контракту со "Спартаком" Фото инстаграм Александра Соболева

Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался о зарплате нападающего Александра Соболева.

Напомним, что ранее Соболев подписал новый контракт с клубом, по которому его зарплата составит 2 миллиона евро за сезон.

"Соболеву дали очень большую зарплату. За то, как он играет, он максимум должен получать 200-250 тысяч евро в год", - приводит слова Кафельникова "Спорт-Экспресс".

В новом сезоне Соболев забил один гол с пенальти в пяти матчах.

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