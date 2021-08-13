Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги

Теги бавария мюнхенроберт левандовскистатистика

Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги Фото твиттер "Баварии"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски забил гол в игре 1-го тура нового сезона Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии".

Как сообщает OptaFranz, 32-летний поляк забивает в играх первого тура Бундеслиги уже седьмой сезон кряду, что является рекордом.

Стоит отметить, что Левандовски проводит за "Баварию" 330-ю игру и забил 295-й гол.

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