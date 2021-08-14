"Сампдория" нацелилась на форварда киевского "Динамо"

Теги сампдориядинамо киеввладислав супряга

"Сампдория" нацелилась на форварда киевского "Динамо"Фото: инстаграм Супряги

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга может перебраться в Италию.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Сампдория" хочет арендовать 21-летнего украинца с опцией выкупа.

Ранее интерес к игроку также проявляли "Болонья" и "Дженоа".

В прошлом сезоне на счету Супряги три гола и три результативные передачи в 31 игре.

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