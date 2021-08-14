Главные новости дня: 13 августа
Фото: твиттер "Брентфорда"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 13 августа.
Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда".
Новый сезон Бундеслиги стартовал с ничьи между "Баварией" и менхенгладбахской "Боруссией".
Результаты жеребьёвки группового этапа Кубка России.
Названы претенденты на звание лучшего игрока Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.
УЕФА назвал трёх номинантов на звание лучшего игрока сезона в Лиге Европы.
РФС готов отменить лимит на легионеров со следующего сезона.
Клаудиньо - новый игрок "Зенита".
"Спартак" объявил о продлении контракта с Александром Соболевым.
"Ливерпуль" заключил новое соглашение с Вирджилом ван Дейком.
"Спартак" объявил об уходе Педро Роши.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18