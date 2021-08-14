Главные новости дня: 13 августа

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Главные новости дня: 13 августаФото: твиттер "Брентфорда"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 13 августа.

Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда".

Новый сезон Бундеслиги стартовал с ничьи между "Баварией" и менхенгладбахской "Боруссией".

Результаты жеребьёвки группового этапа Кубка России.

Названы претенденты на звание лучшего игрока Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

УЕФА назвал трёх номинантов на звание лучшего игрока сезона в Лиге Европы.

РФС готов отменить лимит на легионеров со следующего сезона.

Клаудиньо - новый игрок "Зенита".

"Спартак" объявил о продлении контракта с Александром Соболевым.

"Ливерпуль" заключил новое соглашение с Вирджилом ван Дейком.

"Спартак" объявил об уходе Педро Роши.

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Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда"

Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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