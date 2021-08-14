Главные новости дня: 13 августа

Фото: твиттер "Брентфорда"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 13 августа.

Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда".

Новый сезон Бундеслиги стартовал с ничьи между "Баварией" и менхенгладбахской "Боруссией".

Результаты жеребьёвки группового этапа Кубка России.

Названы претенденты на звание лучшего игрока Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

УЕФА назвал трёх номинантов на звание лучшего игрока сезона в Лиге Европы.

РФС готов отменить лимит на легионеров со следующего сезона.

Клаудиньо - новый игрок "Зенита".

"Спартак" объявил о продлении контракта с Александром Соболевым.

"Ливерпуль" заключил новое соглашение с Вирджилом ван Дейком.

"Спартак" объявил об уходе Педро Роши.

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