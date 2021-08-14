В "Сочи" высказались о возможной отмене лимита на легионеров
Фото: сайт "Сочи"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о позиции клуба касательно возможной отмены лимита на легионеров.
"Если лимит на легионеров полностью отменят, будет неплохо. Я уже не раз об этом говорил: чистая конкуренция всегда должна выходить на первый план. Понятно, что лучше всего - иметь российских игроков, которые будут играть и давать результат как клубу, так и сборной. Однако для того, чтобы результаты были высокие, между собой должны конкурировать лучшие игроки.
Если европеец, который выше классом, готов ехать в РПЛ за меньшие деньги, чем футболист с российским паспортом, то почему это плохо? Он создаст конкуренцию, улучшит игру команды. Глядя на него, и российские футболисты будут стремиться выходить на новый уровень. Мастеровитый легионер, пусть даже и возрастной, всегда служит примером для молодых футболистов.
Конкуренция - двигатель прогресса. Думаю, от этого выиграют все. В том числе исчезнут завышенные зарплаты футболистов. "Сочи" поддержит отмену лимита. Однако мы это сделаем не для того, чтобы наши футболисты перестали играть в клубах. Мы это делаем для того, чтобы в условиях конкуренции лучше раскрывались талантливые российские футболисты.
Разумеется, это произойдет не сразу, однако конкуренция в любом случае даст свои плоды, и в клубах будет много сильных российских футболистов", - приводит слова Рубашко Sport24.
Напомним, что по действующему лимиту в заявке клуба на сезон может находиться не более 8 иностранцев.
Читайте также: РФС готов отменить лимит на легионеров со следующего сезона. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В "Сочи" высказались о возможной отмене лимита на легионеров
-
Фанаты "Спартака" на матче с "Уралом" вывесили баннер в адрес Соболева
-
Экс-игрок "Зенита" Бруну Алвеш высказался о будущем Роналду
-
Пау Торрес отклонил предложение "Тоттенхэма"
-
Санчо дебютировал за "Манчестер Юнайтед"
-
Погба установил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" предложит 150 миллионов евро за Мбаппе, но при одном условии
-
СМИ узнали реальную сумму трансфера Клаудиньо в "Зенит"
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лидс", у Погба и Фернандеша 7 голевых действий на двоих
-
Дест отреагировал на уход Месси из "Барселоны"
-
"Получил лося": агент Головина рассказал о травме игрока
-
Варан высказался о своём переходе в "Манчестер Юнайтед"
-
ПСЖ ищет замену для Серхио Рамоса
-
"Краснодар" заявил на сезон 18-летнего новичка
-
Стал известен характер травмы Головина
-
Ди Мария: "Роналду наверняка умирает от желания перейти в ПСЖ"
-
Официально: Варан - новый игрок "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" объявила о регистрации трёх новичков
-
Расписание матчей четвёртого тура РПЛ
-
1
ПСЖ не включил Месси в заявку на ближайший матч