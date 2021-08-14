В "Сочи" высказались о возможной отмене лимита на легионеров

Фото: сайт "Сочи"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о позиции клуба касательно возможной отмены лимита на легионеров.

"Если лимит на легионеров полностью отменят, будет неплохо. Я уже не раз об этом говорил: чистая конкуренция всегда должна выходить на первый план. Понятно, что лучше всего - иметь российских игроков, которые будут играть и давать результат как клубу, так и сборной. Однако для того, чтобы результаты были высокие, между собой должны конкурировать лучшие игроки.

Если европеец, который выше классом, готов ехать в РПЛ за меньшие деньги, чем футболист с российским паспортом, то почему это плохо? Он создаст конкуренцию, улучшит игру команды. Глядя на него, и российские футболисты будут стремиться выходить на новый уровень. Мастеровитый легионер, пусть даже и возрастной, всегда служит примером для молодых футболистов.

Конкуренция - двигатель прогресса. Думаю, от этого выиграют все. В том числе исчезнут завышенные зарплаты футболистов. "Сочи" поддержит отмену лимита. Однако мы это сделаем не для того, чтобы наши футболисты перестали играть в клубах. Мы это делаем для того, чтобы в условиях конкуренции лучше раскрывались талантливые российские футболисты.

Разумеется, это произойдет не сразу, однако конкуренция в любом случае даст свои плоды, и в клубах будет много сильных российских футболистов", - приводит слова Рубашко Sport24.

Напомним, что по действующему лимиту в заявке клуба на сезон может находиться не более 8 иностранцев.

Читайте также: РФС готов отменить лимит на легионеров со следующего сезона. | http://soccernews.ru