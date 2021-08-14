Пуйоль отреагировал на снижение зарплаты Пике ради регистрации Депая и Гарсии

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Пуйоль отреагировал на снижение зарплаты Пике ради регистрации Депая и ГарсииФото: твиттер Пуйоля

Экс-капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль не оставил без внимания действия защитника каталонцев Жерара Пике.

Напомним, что Пике согласился на существенное снижение зарплаты ради того, чтобы клуб смог зарегистрировать трех новичков - Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная для участия в Ла Лиги.

"Великий Пике", - написал Пуйоль в твиттере.

Пуйоль является воспитанником "Барсы". Он выступал за клуб с 1999 по 2014 год.

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