В "Сассуоло" не уверены, что "Ювентус" выйдет в Лигу Чемпионов по итогам сезона
Фото: инстаграм Локателли
"Ювентус" продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "старая синьора" готова арендовать игрока на один год с обязательством выкупа за 35 миллионов евро.
Отмечается, что опция выкупа будет активирована, если "Ювентус" попадет в Лигу Чемпионов по итогам нового сезона. Однако этот вариант не нравится "Сассуоло", клуб настаивает на более надежных гарантиях выкупа игрока.
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
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|Интер Милан
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|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17