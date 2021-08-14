В "Сассуоло" не уверены, что "Ювентус" выйдет в Лигу Чемпионов по итогам сезона

Фото: инстаграм Локателли

"Ювентус" продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "старая синьора" готова арендовать игрока на один год с обязательством выкупа за 35 миллионов евро.

Отмечается, что опция выкупа будет активирована, если "Ювентус" попадет в Лигу Чемпионов по итогам нового сезона. Однако этот вариант не нравится "Сассуоло", клуб настаивает на более надежных гарантиях выкупа игрока.

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