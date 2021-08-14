В "Сассуоло" не уверены, что "Ювентус" выйдет в Лигу Чемпионов по итогам сезона

Теги ювентуссассуоломануэль локателлитрансферы

В "Сассуоло" не уверены, что "Ювентус" выйдет в Лигу Чемпионов по итогам сезона Фото: инстаграм Локателли

"Ювентус" продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "старая синьора" готова арендовать игрока на один год с обязательством выкупа за 35 миллионов евро.

Отмечается, что опция выкупа будет активирована, если "Ювентус" попадет в Лигу Чемпионов по итогам нового сезона. Однако этот вариант не нравится "Сассуоло", клуб настаивает на более надежных гарантиях выкупа игрока.

Читайте также: "Ювентус" определил трёх кандидатов в качестве альтернативы Локателли. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Спартака" адресовали слова Федуну и Зареме

Фанаты "Спартака" адресовали слова Федуну и Зареме

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов