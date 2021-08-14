"Краснодар" подписал игрока молодёжной сборной России

Фото: сайт "Краснодара"

Хавбек владимирского "Торпедо" Никита Кривцов стал игроком "Краснодара".

Как сообщает сайт клуба, 18-летний игрок молодежной сборной России заключил контракт до 2024 года. Он будет выступать под 88-м номером.

Вторую половину прошлого сезона Кривцов провел в аренде в "Томи". На его счету 4 гола в 16 матчах.

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