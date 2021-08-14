"Краснодар" подписал игрока молодёжной сборной России
Фото: сайт "Краснодара"
Хавбек владимирского "Торпедо" Никита Кривцов стал игроком "Краснодара".
Как сообщает сайт клуба, 18-летний игрок молодежной сборной России заключил контракт до 2024 года. Он будет выступать под 88-м номером.
Вторую половину прошлого сезона Кривцов провел в аренде в "Томи". На его счету 4 гола в 16 матчах.
Читайте также: "Краснодар" объявил о переходе Крыховяка: назван номер игрока. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Витория прокомментировал победу над "Уралом"
-
Ван Дейк играет за "Ливерпуль" впервые с октября 2020 года
-
Сауль может остаться в "Атлетико"
-
Фанаты "Спартака" адресовали слова Федуну и Зареме
-
"Лилль" разгромно проиграл "Ницце" в матче Лиги 1
-
"Краснодар" подписал игрока молодёжной сборной России
-
В "Сассуоло" не уверены, что "Ювентус" выйдет в Лигу Чемпионов по итогам сезона
-
"Спартак" минимально обыграл "Урал"
-
"Челси" разгромил "Кристал Пэлас" и другие результаты 1-го тура АПЛ
-
Пуйоль отреагировал на снижение зарплаты Пике ради регистрации Депая и Гарсии
-
"Байер" сыграл вничью с "Унионом", "Вольфсбург" переиграл "Бохум" и другие результаты 1-го тура Бундеслиги
-
В "Сочи" высказались о возможной отмене лимита на легионеров
-
Фанаты "Спартака" на матче с "Уралом" вывесили баннер в адрес Соболева
-
Экс-игрок "Зенита" Бруну Алвеш высказался о будущем Роналду
-
Пау Торрес отклонил предложение "Тоттенхэма"
-
Санчо дебютировал за "Манчестер Юнайтед"
-
Погба установил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" предложит 150 миллионов евро за Мбаппе, но при одном условии
-
СМИ узнали реальную сумму трансфера Клаудиньо в "Зенит"
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лидс", у Погба и Фернандеша 7 голевых действий на двоих