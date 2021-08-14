"Лилль" разгромно проиграл "Ницце" в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Ниццы"
В рамках 2-го тура французской Лиги 1 "Ницца" разгромила "Лилль".
"Лилль" - "Ницца" 0:4
Голы: Дольберг, 1 - 0:1, Будауи, 5 - 0:2, Гуири (пен), 45 - 0:3, Дольберг, 64 - 0:4
"Лилль": Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду, Андре, Языджи (Онана, 65), Иконе (Дэвид, 46), Веа (Лихаджи, 64), Йылмаз, Бамба.
"Ницца": Бенитес, Аталь (Лотомба, 67), Данте, Тодибо, Бар, Будауи (Маолида, 57), Лемина (Тюрам, 74), Росарио, Дольберг (Ндойе, 66), Гуири, Клюйверт (Камара, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13