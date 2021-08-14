"Лилль" разгромно проиграл "Ницце" в матче Лиги 1

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"Лилль" разгромно проиграл "Ницце" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Ниццы"

В рамках 2-го тура французской Лиги 1 "Ницца" разгромила "Лилль".

"Лилль" - "Ницца" 0:4

Голы: Дольберг, 1 - 0:1, Будауи, 5 - 0:2, Гуири (пен), 45 - 0:3, Дольберг, 64 - 0:4

"Лилль": Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду, Андре, Языджи (Онана, 65), Иконе (Дэвид, 46), Веа (Лихаджи, 64), Йылмаз, Бамба.

"Ницца": Бенитес, Аталь (Лотомба, 67), Данте, Тодибо, Бар, Будауи (Маолида, 57), Лемина (Тюрам, 74), Росарио, Дольберг (Ндойе, 66), Гуири, Клюйверт (Камара, 73).

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