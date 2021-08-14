Фанаты "Спартака" адресовали слова Федуну и Зареме

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Фанаты "Спартака" адресовали слова Федуну и ЗаремеФото: твиттер Максима Алланазарова

Фанаты "Спартака" недовольны ситуацией в клубе.

Во время игры против "Урала" (1:0) болельщики несколько раз скандировали "Не позорьте "Спартак".

Также они адресовали слова владельцу клуба Леониду Федуну и его жене Зареме Салиховой: "Одна за "Шахтер", второй за "Динамо", а мы за "Спартак" без этого срама".

Также досталась футболистам команды. "Критика глаза и уши режет?" - написано на баннере, обращенном к игрокам, выступающим под номерами 7 (Александр Соболев) и 9 (Эсекиэль Понсе).

"Пока вся команда слушала выкрики, (Ломовицкий, Айртон и Рассказов) сбежали в раздевалку от критики", - написано на другом баннере.

Читайте также: Фанаты "Спартака" на матче с "Уралом" вывесили баннер в адрес Соболева. | http://soccernews.ru
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