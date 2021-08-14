Сауль может остаться в "Атлетико"

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Сауль может остаться в "Атлетико" Фото: инстаграм Сауля Ньигеса

Будущее хавбека "Атлетико" Сауля Ньигеса остается неопределенным.

По сведениям Mundo Deportivo, в "Атлетико" не поступало ни одного предложения по трансферу 26-летнего испанца.

Напомним, что ранее интерес к игроку проявляли "Барселона", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне на счету Сауля два гола и один ассист в 41 игре.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании Сауля из "Атлетико". | http://soccernews.ru
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