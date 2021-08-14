Ван Дейк играет за "Ливерпуль" впервые с октября 2020 года

Фото: твиттер "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк вышел в стартовом составе на игру 1-го тура АПЛ против "Норвича".

Таким образом, 30-летний голландец играет за мерсисайдцев в официальном матче впервые за 10 месяцев. Последний раз он появлялся на поле в октябре 2020 года.

Напомним, что все это время ван Дейк восстанавливался после повреждения связок колена.

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