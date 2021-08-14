Витория прокомментировал победу над "Уралом"

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Наставник "Спартака" Руй Витория высказался о победе над "Уралом" (1:0).

"Сегодня одержали непростую, однако заслуженную победу. Много моментов было в первом тайме, однако мы забили только один гол, хотя могли забивать больше. После перерыва начала накапливаться усталость, не было свежести, но важно было набрать три очка. Игра была трудной, так как мы провели четыре игры за 11 дней, плюс было два перелета.

Я согласен, что мы отдали инициативу сопернику, однако задачи такой у нас не было. В футболе такое случается, это зависит от многих факторов. Да, был ряд поражений, тут забили первыми, второй забить не смогли - и команда подсознательно захотела удержать счет и не пропустить. Если бы мы были свежими физически и психологически, то ход матча был бы другим.

Сегодня было важно завоевать три очка, несмотря на эту усталость. Сейчас впереди у нас неделя на подготовку к игре против тульского "Арсенала", - приводит слова Витории "Чемпионат".

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