Фанаты ПСЖ освистали Мбаппе

Фото сайт ПСЖ

Фанаты ПСЖ выразили недовольство нападающим Килианом Мбаппе.

Перед игрой против "Страсбура" во время объявления состава болельщики освистали 22-летнего форварда.

Вероятно, это связано с желанием футболиста уйти в "Реал". Контракт игрока с клубом истекает следующим летом и он отказывается его продлевать.

В прошлом сезоне на счету Мбаппе 42 гола и 11 ассистов в 47 матчах.

Читайте также: "Реал" предложит 150 миллионов евро за Мбаппе, но при одном условии. | http://soccernews.ru